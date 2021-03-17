Зеленскому доверяют 44,5%, Тимошенко – 30,7% украинцев – опрос КМИС

Президент Украины Владимир Зеленский удерживает лидерство в рейтинге доверия украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 марта результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Зеленскому доверяют 44,5% опрошенных респондентов. По сравнению с последним опросом КМИС показатель доверия к Зеленскому вырос на 5 процентных пункта (п.п.).

На втором месте лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко, ей доверяют 30,7% опрошенных (в конце февраля – 26,3%). Третий в рейтинге – сопредседатель парламентской фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко (26,2%). По сравнению с данными февраля показатель доверия к Бойко вырос на 1,6 п.п.

В первой пятерке рейтинга доверия украинцев – народный депутат от “Европейской солидарности” пятый президент Украины Петр Порошенко (24,6%) и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (19,6%). В конце февраля показатель доверия к обоим политикам составлял 21,9% и 15,7% соответственно.

Согласно данным опроса, показатель недоверия до украинских политиков превышает уровень доверие к ним. Самый лучший баланс доверия/недоверия у Зеленского (-6,5%).

Опрос проведен с 10 по 12 марта 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (от 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2014 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% – для показателей, близких к 10%, 1.1 % – для показателей, близких к 5%.

Инфографика: kiis.com.ua

По данным опроса, проведенного КМИС с 23 февраля по 1 марта, рейтинг доверия украинцев возглавлял Зеленский (39,5%). Мэру Киева, главе партии УДАР Виталию Кличко доверяли 33,8% опрошенных.

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