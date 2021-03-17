Верещук о скандале с Арестовичем: Ему стоило просто извиниться и удалить сообщение

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук убеждена, что конфликт вокруг нецензурного сообщения спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича был бы исчерпан, если бы он извинился перед комментатором. Об этом она заявила во время включения на телеканале “Украина 24”.

“Я думаю, что это было неуместное сообщение, и господину Арестовичу просто стоило извиниться и удалить его. И если человек, который оказался, кстати, не ботом, это бы принял, то тут не было бы больших проблем. Потому что Арестович не на государственной службе, он не может быть сегодня официальным представителем президента, он является внештатным советником. Я понимаю, что есть определенные ограничения и определенная ответственность, даже для внештатных советников. Поэтому я и говорю, что сообщение было неуместным и стоило извиниться и удалить, не больше”, – сказала политик.

Она подчеркнула, что и вопрос использования государственного языка касается только служебных обязанностей Арестовича, а не его личных дел.

“Есть вопрос применения государственного языка. Но Арестович ссылается на то, что это его частная страница, и он, мол, имеет право на ней общаться на том языке, на котором считает нужным. Но тут действительно есть какая-то моральная грань, так как он является спикером ТКГ, а это означает владение государственным языком. И в данном случае спикер ТКГ должен был общаться на украинском языке, когда пишет про ТКГ. Он не писал о каких-то частных делах, о своей семье или своих детях, он писал про ТГК и заседание. Я думаю, что в будущем он будет писать на украинском, когда это будет касаться его обязанностей в ТКГ. А что касается его частной страницы – это, конечно, его личное дело”, – считает Ирина Верещук.

ВИДЕОВидео: 24 Канал / YouTube

Арестович утром 16 марта опубликовал пост о работе ТКГ на русском. Пользователь Виктор Иванов попросил спикера делегации написать тот же текст на украинском. “Вы же утверждаете, что находитесь в составе украинской делегации”, – отметил мужчина. В ответ на это представитель Украины в ТКГ написал: “Пошел на х…й. Так понятнее?”

Позже, комментируя произошедшее, Арестович заявил, что считает свой ответ подписчику “достойным”. По мнению спикера ТКГ, он обматерил бота.

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