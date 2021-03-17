Первый мэр Севастополя Семенов: Ежегодно Россия выделяла $350 тыс. севастопольским газетам, телецентру и кабельному ТВ Черноморского флота

Первый мэр Севастополя Виктор Семенов в интервью изданию “ГОРДОН” рассказал, что после 1994 года украинские спецслужбы стали информировать его о ситуации в городе.

“Соглашение между спецслужбами было приостановлено, а затем возобновлено во время правления [президента Украины Виктора] Ющенко. Я знаю об этом, потому что занимался тогда вопросами ЧФ и имел доступ к некоторым документам. Я был против, но меня переубедил один высокий чин. Он сказал, что по соглашению в Севастополе могут находиться 27 сотрудников ФСБ России: “Вы поймите, если мы не согласимся, эти 27 все равно тут будут работать, но мы хотя бы будем их знать. А если не согласимся, продолжится подковерная деятельность”, – отметил он.

По его словам, до оккупации полуострова Россия финансировала СМИ в Крыму.

“Еще момент (только не хватайтесь за голову): ежегодно Россия выделяла $350 тыс. севастопольским газетам, телецентру и кабельному ТВ Черноморского флота. Даже работал отдел психологических операций при разведуправлении штаба ЧФ РФ”, – рассказал Семенов.

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Виктор Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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