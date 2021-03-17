 

Патриарх Кирилл назначил нового митрополита Московского метрополитена

17.03.2021, 15:51, Разное
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Глава Русской православной церкви принял отставку митрополита Московского и Всея метро Дмитрия (Глуховского), который возглавлял единственную в мире подземную митрополию на протяжении 33 лет. Его место занял епископ Кировский и Дзержинский Владлен (Кургинян).

Церемония возведения нового иерарха в сан состоялась в храме Минобороны РФ в парке «Патриот». Патриарх отметил, что Московский метрополитен имени Ленина единственный в мире имеет собственную епископскую кафедру, что отличает его от бездуховных подземок Рима, Нью-Йорка и Токио. В обязанности митрополита входит освящение подвижных составов и станций, миссионерская работа среди мигрантов и омовение ног нищих. Новый митрополит приступит к исполнению своих обязанностей после прохождения инструктажа по технике безопасности.

«Его Святейшество оказал мне великую честь быть единственным подземным митрополитом в мире. Мой предшественник на этом посту проделал воистину громадную работу, освятив сотни станций и тысячи вагонов. Однако московская подземка продолжает расширяться, а потому внимание церкви к ней должно быть неусыпным. В конце концов, кто, если не мы, защитим метро от проникновения демонов из преисподней, через которую проходят линии нашего метрополитена?» – поведал отец Владлен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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