 

Учёным удалось проникнуть внутрь самого высокого гейзера Йеллоустонского парка

17.03.2021, 15:50, Разное
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Впервые за долгие годы ученым из США удалось проникнуть на 100 метровую глубину одного из гейзеров, она расположен в Йеллоустоне. Специалисты подробно изучают как внутреннее строение, так и принцип работы этих горячих источников, что позволит в дальнейшем избежать извержения вулкана на территории национального парка.
Группа ученых из Университета Юты обеспокоена активностью самого высокого гейзера, расположенного на территории парка, который в 2018 году начал извергаться после десятилетий относительного молчания. С помощью портативных сейсмических инструментов удалось понять динамику гейзера и цистерн-источников бассейна. Это исследование напоминает томографический обзор. Ученые фиксируют сейсмические явления, чтобы затем построить изображение недр.

Исследователи предполагают, что на глубине гейзера находится сеть каналов-бассейнов, которые вместе с трещинами и различными формами соединятся между собой.

Пока что не удается ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, так как оборудование не зафиксировало наличие такой сети.

Источник: ekovolga.com



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