Хуже интимных видео: Панин открыто заявил о стыде за роли в украинских сериалах

Алексей Панин пояснил о чувстве стыда за свои видео, доступные в YouTube. Как оказалось, для актера роли в украинских сериалах хуже, чем ролики с интимным содержанием.

Алексей Панин за свою творческую жизнь сыграл во множестве кинокартин и сериалах. Не менее известен он и слухами о его бурной личной жизни. Эпатажный артист признался, чего он стесняется больше, чем интимных видео в Сети. Как оказалось, Панин очень требователен к себе относительно выбора ролей. Лауреат государственной премии утверждает, что отказывается от съемок в картинах низкого качества. Однако таковые в его творческой копилке все же есть, и именно они, по признанию звезды, заставляют его краснеть больше, чем откровенные видео.

Сейчас актер снимается намного реже, в большей степени его имя известно благодаря скандалам из-за его высказываний и роликов. Также у Алексея Панина есть немало хейтеров, буквально засыпающих негативными комментариями практически каждую его публикацию. На критику артист попросту не реагирует, игнорируя все замечания и упреки. Он уверен, что в искренних признаниях об ориентации и личных отношениях нет ничего плохого.

Дискомфорт селебрити испытывает, когда вспоминает роли в ряде сериалов, снятых на Украине. После Александра Митта, Романа Балаяна и других знаменитых режиссеров, после спектаклей с Ириной Алферовой и Владимиром Этушем он стыдится участия в низкопробных «мыльных операх». При этом его не вгоняют в краску видео с аморальными вещами в кадре. Ролик же с собакой распространившийся по интернету с огромной скоростью, артист называет подделкой.

Источник: www.5-tv.ru