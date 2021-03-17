 

Первые участницы “Холостяка” вручили Тимати подарки

17.03.2021, 15:50, Разное
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Вышел очередной сезон телевизионного шоу «Холостяк» с Тимати. В первом выпуске программы рэпер познакомился с участницами.
Две участницы – Мария Вебер и Дарья Погадаева – уже успели приготовить подарки для певца. Первая девушка выяснила, что Тимати увлекается серфингом, поэтому подарила ему доску с числом 13. По мнению участницы, оно «заряжено на успех», так как сама Вебер родилась в пятницу 13-го.

26-летняя Дарья Погадаева ранее снималась в клипах как Тимати, так и Егора Крида. Она – одна из немногих девушек, которую пригласил лично певец. Погадаева преподнесла в подарок Тимати парфюм, который приготовила специально для него.

Участницы “Холостяка” постарались максимально понравиться певцу и сделали все возможное, чтобы произвести впечатление.

Источник: riafan.ru



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