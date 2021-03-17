 

Путин призвал не игнорировать факты домашнего насилия

17.03.2021, 15:48, Новости дня
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Сотрудники Генпрокуратуры не должны оставлять без внимания факты домашнего насилия, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия», – цитирует ТАСС президента. 

Также Путин отметил, что больше половины преступлений против несовершеннолетних в 2020 году было совершено членами их семей. 

«Прошу вас в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования», – добавил президент. 

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что во время пандемии в столице выросло количество случаев домашнего насилия против женщин.



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