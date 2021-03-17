Путин призвал не игнорировать факты домашнего насилия

Сотрудники Генпрокуратуры не должны оставлять без внимания факты домашнего насилия, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия», – цитирует ТАСС президента.

Также Путин отметил, что больше половины преступлений против несовершеннолетних в 2020 году было совершено членами их семей.

«Прошу вас в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования», – добавил президент.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что во время пандемии в столице выросло количество случаев домашнего насилия против женщин.