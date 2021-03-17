Больше половины россиян захотели отдохнуть в России

При возможности отправиться в путешествие больше половины россиян (55%) опрошенных поехали бы отдыхать по России, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Желание отправиться в заграничные страны выразили 32% опрошенных, 8% не поехали бы никуда, а 7% затруднились ответить, передает РИА «Новости».

В РФ респонденты хотели бы отправиться на Байкал (42%), в Крым (37%), Санкт-Петербург (32%), Сочи и курорты Краснодарского края (31%). Некоторые респонденты выбрали Карелию, Золотое кольцо России, Камчатку.

Больше четверти опрошенных (28%) никогда не выезжали на отдых в другие регионы России, 23% выезжали от года до трех лет назад, 17% – десять лет назад и более.

За последние три-пять лет условия внутреннего туризма в РФ улучшаются, считают 38% опрошенных. 20% считают, что они не меняются, по мнению 13% условия ухудшаются.

Большинство опрошенных (68%) никогда не ездили отдыхать за границу. 9% отдыхали в других странах десять лет назад и более, 7% – от пяти до 10 лет назад, 6% – от трех до пяти лет назад, 9% – от года до трех лет назад.

Почти половина россиян (44%) планирует пойти в отпуск в этом году, четверть не планирует, так как не работает, 11% в этом году трудятся без отпуска, 5% в отпуске уже были.

Среди тех, кто не работает, пойдет в отпуск или уже был там в этом году, 31% отдыхал или планирует отдыхать дома, 24% – в других местах в пределах России, 16% – на даче.

Опрос проводился по телефону 28 февраля, в нем приняли участие 1 тыс. 500 респондентов.

Ранее сообщалось, что продажа туров по РФ с кешбэком начнется в ночь на 18 марта, россияне смогут отправиться в путешествие до 30 июня.