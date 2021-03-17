 

Путин поручил проверить соответствие СИЗО существующим требованиям

17.03.2021, 15:48, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову проанализировать соответствие следственных изоляторов (СИЗО) страны существующим режимным требованиям.

Путин заявил, выступая в среду на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что «продолжает иметь место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов в системе исполнения наказаний», требуется «анализ по субъектам Федерации», передает ТАСС.

По его словам, есть соответствующий список проблемных объектов в регионах: «Они здесь перечислены, я вижу, но нужно внимательно посмотреть. Я просил бы вас представить соответствующую докладную записку».

Российский лидер не исключил, что помощь может потребоваться как отдельным регионам, так и всей системе МВД и исполнения наказаний.

«Там проблем достаточно, но есть острые вещи. И на них нужно отреагировать соответствующим образом», – указал глава государства.

Ранее Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах.



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