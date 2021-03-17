 

Huawei потребует оплаты за использование своих патентов

17.03.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайская компания Huawei потребует лицензионных отчислений от производителей электроники, использующих запатентованных китайской корпорацией технологии 5G.

По имеющейся информации, продажа каждого смартфона, изготовленного по технологиям Huawei, принесет разработчику примерно 2,5 доллара. Однако для этого китайский производитель должен еще доиться своей цели, что будет нелегко, так как он и сам находится под американскими санкциями за нарушения в области использования лицензионных продуктов.

Однако менеджеры Huawei все же надеются получить дополнительный источник прибыли, который будет вовсе не лишним в нынешней ситуации. Массовое внедрение технологий 5G по сему миру – это удачный момент для того, чтобы заявить о своих правах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Автоновости: M Conversions модернизировало универсал BMW 320d

14.11 / Путин заявил о готовности РФ объединять усилия с другими странами в борьбе с инфекциями

10.09 / СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором мошеннической схемы

15.02 / “Мы шли к этому восемь лет”. 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена

06.11 / Глава Бурятии принял участие в семинаре-дискуссии «Дети всей страны»

18.09 / Киев опроверг существование тайных договоренностей с Москвой по Донбассу

15.11 / В Румынии загорелась больница для больных COVID-19, погибло по меньшей мере 10 человек

27.10 / Путин поручил усилить работу медиков по профилактике абортов в России

08.07 / Экс-генерал ФСБ поделился секретами вычисления шпионов

30.09 / ОПЗЖ обвинила “Слугу народа” в сговоре с Порошенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска