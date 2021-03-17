Huawei потребует оплаты за использование своих патентов

Китайская компания Huawei потребует лицензионных отчислений от производителей электроники, использующих запатентованных китайской корпорацией технологии 5G.

По имеющейся информации, продажа каждого смартфона, изготовленного по технологиям Huawei, принесет разработчику примерно 2,5 доллара. Однако для этого китайский производитель должен еще доиться своей цели, что будет нелегко, так как он и сам находится под американскими санкциями за нарушения в области использования лицензионных продуктов.

Однако менеджеры Huawei все же надеются получить дополнительный источник прибыли, который будет вовсе не лишним в нынешней ситуации. Массовое внедрение технологий 5G по сему миру – это удачный момент для того, чтобы заявить о своих правах.