 

В «Википедии» появится платный сервис

17.03.2021, 15:46, Новости дня
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«Википедии» становится все сложнее выжить на пожертвования, поэтому разработчики ресурса подумывают о внедрении новых сервисов, которые станут платными.

Вскоре, таким образом, может появится Wikimedia Foundation. Это особый инструмент, предназначенный специально для крупных интернет-компаний. Также еще в этом году будет запущен Wikimedia Enterprise. Предполагается, что при помощи данного инструмента Google сможет лучше использовать контент электронной энциклопедии.

Стоимость использования платного сервиса пока не объявлена. Известно однако, что новый источник доходов все равно не позволит «Википедии» покрывать основные издержки. Иначе говоря, отказаться от пожертвований там пока не готовы.



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