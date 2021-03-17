 

В жуткой аварии с автобусом под Рязанью пострадали люди

17.03.2021, 15:44, Разное
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В ночь на 17 марта на 226-м километре трассы М-5 «Урал» в окрестностях села Ушаково в Спасском районе Рязанской области опрокинулся на бок пассажирский автобус, передает телеканал “360”. Внутри находились без малого 60 человек. Из них в результате ДТП различные травмы получили 18. Шести пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое и вовсе оказались в реанимации. Известно, что автобус перевозил пассажиров из Москвы в Пензу. Причины произошедшего устанавливаются.



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