Скандалы: «Они обманули всех!»

Издан указ о начале масштабной стройки горнолыжного курорта на территории плато Лагонаки в Кавказском государственном биосферном заповеднике

Правительство России издало указ о начале масштабной капитальной стройки горнолыжного курорта на территории плато Лагонаки в Кавказском государственном биосферном заповеднике. Природе Кавказа грозит очередная рукотворная катастрофа: правительство России своим указом разрешило возведение горнолыжного курорта в Кавказском государственном биосферном заповеднике.

О том, что рано или поздно самые кошмарные предположения станут реальностью, написала еще пять лет назад правительственная (!!!) «Российская газета» в своем материале «Полигон против биосферы. Заповедник может стать горнолыжным курортом», который был опубликован после внесения поправок в закон об ООПТ о возможности капитального строительства разных рекреационных объектов в «биосферных полигонах». Тогда, в 2016 году, Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий создавать внутри государственных природных заповедников биосферные полигоны — территории, на которых можно вести хозяйственную деятельность.

Эксперты «РГ» тогда высказали опасения, что эти поправки могут привести к разрушению уникальных природных заповедников Кавказа. «Принятие поправок будет означать, что при наличии серьезных лоббистов нет проблем через правительство РФ провести решение о выделении части территории любого заповедника под названием «биосферный полигон» и дальше застраивать так, как бизнесу угодно. Это в принципе ставит под угрозу саму идею существования российской системы заповедников в том виде, в котором она существовала последние 100 лет», — предупреждал эколог Владимир Кревер.

И вот свершилось. Об этом сообщил гражданский активист Антон Бакалов, обратившийся к своим читателям с крайне эмоциональным воззванием:

«Дорогие мои друзья! Экологи, ботаники, юристы!

ЭТО ПРОСТО КАКОЙ-ТО КОШМАР. Это бред, это немыслимо, это ЧУДОВИЩНО.

Но это так. 6 марта правительство РФ подписало указ о начале масштабной капитальной стройки горнолыжного курорта на территории плато Лагонаки в Кавказском государственном биосферном заповеднике.

В 2014 году этот проект совместными усилиями удалось «завернуть», подняв на уши международную общественность и ЮНЕСКО, которая к объектам природного наследия отнесла и Лагонаки, и прилегающие к плато горы. В 2019 году правительство РФ пообещало ЮНЕСКО, что строительства на территории Лагонакского нагорья не будет. ОНИ ОБМАНУЛИ ВСЕХ.

Я никогда не был оппозиционером и не примыкал ни к каким политическим партиям. Но то, что делается сегодня, заставляет меня испытывать новые чувства. Надеюсь, вы сами поймёте, какие. То, что я пишу сейчас — не «просветительская работа», не пропаганда экологической грамотности — это крик души. Хочется выть, хочется крушить всё вокруг — но я прекрасно понимаю, что это ничего не даст. Не те нынче времена.

Сейчас мы с единомышленниками спешно, экстренно составляем открытое письмо о недопустимости реализации подобных авантюр на территории уникального природного комплекса. Но нас мало, и пока я — единственный эколог и ботаник в команде.

И, разумеется, я прошу максимального, МАКСИМАЛЬНОГО репоста везде, где только можно. ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ!!!

P.S.

У них УЖЕ готов проект полномасштабной капитальной застройки! В нём чёрным по белому прописаны и горнолыжные трассы, и дорожная сеть, и канатки… Будет второй «Роза Хутор», и если МЫ этому не помешаем — на НАШЕЙ совести будет уничтожение уникальной экосистемы…»