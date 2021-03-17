 

Госдума окончательно одобрила введение уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

17.03.2021, 15:08, Разное
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Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. Об этом говорится в карточке на сайте нижней палаты парламента.

Одобренный Госдумой законопроект приравнивает «унижение достоинства ветерана» в интернете к реабилитации нацизма, ответственность по которой предусматривает статья (354.1 УК). Сейчас уголовной ответственности за оскорбление ветеранов нет.

Предлагаемые поправки в законодательство предусматривают, что публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, оскорбление памяти и унижение достоинства ветеранов Великой Отечественной войны будут наказываться:

  • штрафом до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного за последние три года,

  • обязательными работами до 360 часов,

  • исправительными работами до года,

  • либо принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

    • Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет. За то же преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо с использованием СМИ или интернета, планируют наказывать штрафом в размере от 2 млн до 5 млн рублей или лишением свободы до пяти лет, время принудительных работ и лишения права занимать ряд должностей увеличивается на тот же срок.

    «Предложенные меры защиты исторической памяти призваны остановить от совершения преступления, а полнота определения форм и способов противодействия — это, в том числе ответы на вопросы в общественном сознании, что государство защищает историческую правду и историческую народную память во всех сферах жизни человека», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

    Поправки в законодательство предложила внести вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в феврале. Это произошло после того, как Бабушкинский суд Москвы назначил политику Алексею Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции.

    Источник: Новая газета



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