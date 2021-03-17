Госдума окончательно одобрила введение уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. Об этом говорится в карточке на сайте нижней палаты парламента.

Одобренный Госдумой законопроект приравнивает «унижение достоинства ветерана» в интернете к реабилитации нацизма, ответственность по которой предусматривает статья (354.1 УК). Сейчас уголовной ответственности за оскорбление ветеранов нет.

Предлагаемые поправки в законодательство предусматривают, что публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, оскорбление памяти и унижение достоинства ветеранов Великой Отечественной войны будут наказываться:

штрафом до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного за последние три года,

обязательными работами до 360 часов,

исправительными работами до года,

либо принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет. За то же преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо с использованием СМИ или интернета, планируют наказывать штрафом в размере от 2 млн до 5 млн рублей или лишением свободы до пяти лет, время принудительных работ и лишения права занимать ряд должностей увеличивается на тот же срок.

«Предложенные меры защиты исторической памяти призваны остановить от совершения преступления, а полнота определения форм и способов противодействия — это, в том числе ответы на вопросы в общественном сознании, что государство защищает историческую правду и историческую народную память во всех сферах жизни человека», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки в законодательство предложила внести вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в феврале. Это произошло после того, как Бабушкинский суд Москвы назначил политику Алексею Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции.

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