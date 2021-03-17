 

Пока итальянцы сидят на карантине, немцы раскупают заграничные туры

17.03.2021, 15:06, Новости дня
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Италия опять вводит жёсткий карантин в попытке избежать «третьей волны» на фоне нового роста заражений коронавирусной инфекцией. В то время как Португалия после двухмесячного «локдауна» пытается вновь постепенно вернуться к нормальной жизни. А жители ФРГ накануне пасхальных каникул массово раскупают заграничные туры, передаёт Euronews.

Итальянские улицы ещё хранят следы последних часов свободы. Но с понедельника половина страны вновь зажила по строгим правилам карантина — во избежание «третьей волны» коронавируса.

Больницы уже не справляются с потоком новых инфицированных. Школы и магазины закрыты в десяти областях. Рестораны работают только навынос. 

БАРМЕН: Так странно. Слишком спокойно!

КОРРЕСПОНДЕНТ: Не похоже на Милан. Почти как год назад.

БАРМЕН: Не совсем, но очень похоже. 

Тем временем, к жизни после двухмесячного «локдауна» постепенно возвращается Португалия. Ограничения здесь планируют снять в течение ближайших семи недель, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится. В понедельник здесь открываются детсады, парикмахерские и книжные магазины. 

В преддверии пасхальных каникул жители Германии раскупили билеты на рейсы до Майорки за считанные часы. В самой ФРГ отели не принимают туристов с ноября — но обязательный карантин для тех, кто возвращается с испанских Балеарских островов, отменён. Авиакомпания Eurowings открыла 300 дополнительных рейсов. 

ТУРИСТКА: Всё это может быть довольно опасно. Если слишком много ресторанов, баров, разных мест откроется, то люди перестанут вести себя осторожно. 

Туристический сезон стартует и в Валенсии. Отдыхающих на пляжах Бенидорма всё больше. Гандия также готова принять более 50 тысяч человек, если те предъявят отрицательный тест на коронавирус. 

Дата выхода в эфир 15 марта 2021 года. 



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