 

В Раде во время пленарного заседания задымился один из пультов для голосования. Видео

17.03.2021, 15:02, Новости дня
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17 марта в Верховной Раде во время пленарного заседания задымился пульт для голосования нардепа от партии “Голос” Леси Василенко. 

Об этом в Telegram сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончренко, позже он опубликовал фото пульта. 

Коллега Василенко по фракции Ярослав Железняк обнародовал видео инцидента. “Вот что “земельные” правки делают”, – пошутил он. 

Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил 15-минутный перерыв, после которого, как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, заседание продолжилось. 

Василенко в Facebook сообщила, что нардепы работают за устаревшими пультами, срок гарантии которых закончился в 2012 году. 

“Со мной все хорошо. Продолжаем голосовать за “земельные” поправки”, – уточнила она. 

https://www.facebook.com/lesiav/videos/10165828926895377/

Примерно через 30 минут после возобновления работы после перерыва – в 14.00 – Разумков закрыл заседание. 

Рада 17 марта продолжила рассмотрение поправок к законопроекту №2194 о передаче земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. На заседании 16 марта Рада прошла 160 поправок из 3128, поданных к законопроекту. К концу сегодняшнего заседания – 346 правок. 

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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