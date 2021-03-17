 

Матчи сборной Украины против Финляндии и Казахстана перенесли в Киев

17.03.2021, 15:02, Новости дня
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Домашние матчи сборной Украины по футболу против Финляндии и Казахстана в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года перенесли из Львова в Киев. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Согласно решению исполнительного комитета УАФ, оба матча пройдут на НСК “Олимпийский”.

В УАФ отметили, что причиной изменения места проведения матчей стало ухудшение эпидемической ситуации во Львове.

При этом не уточняется, будут ли допущены зрители на трибуны НСК “Олимпийский”.

В этом месяце Украина проведет два домашних поединка: 28 марта – против Финляндии, а 31-го – против Казахстана.

Стартовый матч отбора к ЧМ 2022 украинцы проведут на выезде против Франции.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя результаты жеребьевки отбора на чемпионат мира 2022 года, заявлял, что украинская команда оказалась в очень серьезной группе.

Матчи отборочного турнира пройдут с марта по ноябрь 2021 года. Напрямую на чемпионат мира пройдут 10 победителей своих групп. Команды, занявшие вторые места, будут бороться еще за три путевки на ЧМ в стыковых матчах.

Мундиаль в Катаре должен состояться с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это первый чемпионат мира по футболу в истории, который пройдет не летом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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