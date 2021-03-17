Джонсон представил оборонную и внешнеполитическую стратегию Британии: ядерное сдерживание и противодействие РФ и Китаю

Великобритания намерена отменить планы по сокращению запасов ядерного оружия в рамках пересмотра своей внешней политики. Соединенное Королевство увеличит максимальное количество ядерных боеголовок с 180 до 260 единиц. Новую оборонную и внешнеполитическую стратегию Великобритании 16 марта представил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает BBC.

Увеличение количества ядерного оружия объясняется “изменением среды безопасности и наличием широкого спектра технологических и доктринальных угроз”. В то же время, в новой стратегии отмечается, что британские ядерные боеголовки не направлены против какого-либо государства. Великобритания останется приверженной Североатлантическому альянсу (НАТО) и сохранению мира и безопасности в Европе, выступая в парламенте заявил Джонсон.

В документе говорится, что в евроатлантическом пространстве наибольшая угроза безопасности для Великобритании исходит от России. Если отношения с Москвой не улучшатся, Лондон “будет активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз со стороны РФ”, пишет DW.

В обзоре также отмечается, что Великобритании следует переориентировать свою внешнюю политику на страны “Индо-Тихоокеанского” региона, такие как Индия, Япония и Австралия. Они становятся геополитическим центром мира, считают в Лондоне.

Джонсон отметил, что Великобритании придется “заново учиться искусству” конкуренции со странами с “противоположными ценностями”. Также Соединенное Королевство будет больше реагировать на “системные вызовы” со стороны Китая. Однако становиться на курс конфронтации с Пекином Лондон не будет, заверил глава британского правительства.

В Великобритании допускают вероятность химических, биологических или ядерных атак к 2030 году со стороны террористических групп. В связи с этим Соединенное Королевство создаст новый центр контртеррористических операций.

Руководитель британской контрразведывательной службы MI5 Кен Маккаллум в прошлом году говорил, что разведка России доставляет больше всего проблем Великобритании. Говоря о том, какая из стран будет представлять самые большие проблемы для Соединенного Королевства в ближайшее десятилетие, Маккаллум назвал Китай и привел метеорологическую аналогию: РФ можно сравнить с плохой погодой, а КНР – с глобальным изменением климата.

С 2019 года правительство Великобритании принимает меры, направленные на противодействие иностранному шпионажу, а также росту влияния России и Китая.

В Кремле не согласились с заявлениями в Британии о российской угрозе. “Мы хотим добрых отношений” со всеми странами, заявлял 16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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