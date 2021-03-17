В Днепре взорвали отделение “Ощадбанка”

В ночь на 17 марта в Днепре на проспекте Александра Поля в отделении “Ощадбанка” прогремел взрыв. Об этом пишет местное издание “Информатор”.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. Журналисты отметили, что взрыв произошел примерно в 3.20. На место прибыли полицейские и взрывотехники.

Взрыв произошел в районе входа в отделение возле банкомата. Личности ответственных за произошедшее пока не установили.

“Днепр оперативный” пишет, что двое неизвестных взорвали неустановленным устройством банкомат, находившийся в отделении банка и забрали кассеты с деньгами.

“По показаниям свидетеля, мужчины скрылись во дворах”, – отметило издание.

Судя по фотогрфиям, опубликованным местными СМИ, после взрыва пострадал не только банкомат, но и дверь отделения.

На сайте полиции Днепра и в соцсетях ведомства о взрыве пока не сообщается.

Фото: dp.informator.ua

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