Кабмин Украины призвал местные власти самостоятельно усиливать карантин

Местные власти могут самостоятельно принимать решение об усилении карантина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 17 декабря, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“У нас продолжает действовать адаптивный карантин. Это значит, что местные власти имеют право усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения, смотреть за увеличением количества больных и случаев госпитализации”, – пояснил он.

Глава правительства выразил понимание, что такие меры не всегда популярны.

“Но популярность точно не может быть важнее жизней людей, которые вы спасете своими своевременными действиями. Тем более, что вы обладаете всеми полномочиями […] Коллеги, время брать на себя ответственность”, – заключил Шмыгаль.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове вводят жесткий карантин с 19 марта. Он будет действовать до 28 марта. За минувшие сутки в этом городе зафиксировали 884 новых случая заболевания COVID-19.

Сложная ситуация с распространением коронавируса фиксируется и в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко Отвечая на вопрос, когда столица может оказаться в “красной” зоне, Кличко ответил: “Я думаю, время идет на дни. Максимум через неделю”.

Министерство здравоохранения Украины 17 марта обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина. В “красную” попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В “оранжевой” находятся Киевская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

Шмыгаль говорил, что если большинство областей Украины окажутся в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране.

Результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, опубликованные 5 марта, показали, что 56% украинцев поддерживаютвведение жесткого карантина, если заболеваемость COVID-19 в стране будет существенно расти.

Шмыгаль 4 марта заявил, что в стране началась третья волна коронавируса, и власти не исключают введение нового локдауна.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,5 млн человек (почти 12 тыс. новых случаев за последние сутки). Более 28,9 тыс. пациентов умерли, около 1,24 млн выздоровело.

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