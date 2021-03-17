 

Учёные рассказали о борьбе человека с холодом в древние времена

17.03.2021, 15:01, Разное
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Группа учёных из Кельнского университета и Национального центра исследований человека изучили климатические условия времён среднего плейстоцена и способы борьбы людей с ними.
Данный период времени протекал примерно 125 – 780 тысяч лет назад. Для него были характерны цикличные изменения температуры, схожие с текущими, и более холодные периоды. В ходе исследований с использованием палеотемпературных карт были получены температуры с 68 участков, в которых было подтверждено пребывание человека в период с 360 по 470 тысяч лет назад.

Результатом стали данные, указывающие на довольно низку температуру не только в ледниковые фазы, но и в более тёплые периоды. По утверждению исследователей, применение огня в те времена было весьма редким, что делало выживание только за счёт физической и анатомической адаптации недостаточным.

Для исследования остальных эффективных методов противостояния холоду учёные взяли за основу математическую модель, воссоздающую потерю тепла во время сна. Применив её к мужчине и женщине из поселения Сима-де-лос-Уэсос в Атапуэрка (Бургос), специалисты установили влияние толщины подкожного жира, выработки тепла с использованием метаболизма и использования меховых покровов. Так же учитывалось воздействие ветра.

Холод, в частности ночью, – серьёзная задача для терморегуляции, имеющей свою границу метаболической реакции. Учёные утверждают, что у людей получилось пережить холодные температуры, комбинируя анатомические и физиологические методы адаптации с поведенческими реакциями. Они использовали простую меховую одежду и покрывала, искали укрытие от непогоды, что сделало использование огня необязательным для заселения северной Европы во времена среднего плейстоцена.

Источник: www.sciencedirect.com



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