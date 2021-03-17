Бывший индийский посол рассказал о дестабилизирующей роли Запада в Сирии

Западные страны во главе с Соединенными Штатами являются главными дестабилизирующими факторами в Сирии. Запад поддерживает сирийских террористов, поставляя им оружие и финансируя их деятельность.

Так ситуацию в ближневосточной стране оценил бывший индийский дипломат Мелкулангара Бхадракумар. Он отреагировал на прозвучавшие на площадке ООН заявления по поводу Сирии, передает информационное агентство SANA.

По его мнению, американские руководители, включая президента Джо Байдена, пытаются переписать историю происходящих в Сирии событий. Недавно американские ВВС нанесли удар по территории САР, напомнил Кумар.

Индийский дипломат также отметил активность западных спецслужб, которые оказывают поддержку действующим в Сирии бандформированиям. Помощь заключается в финансировании, а также поставке вооружений.

На ситуацию в арабской республике крайне негативно влияет присутствие вооруженных подразделений армии США. На востоке страны американские военные занимаются подпольным нефтяным бизнесом, разворовывая природное богатство, принадлежащее сирийскому народу. Представители Пентагона прибыли в Сирию в 2014 году под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ Верховным Судом), но сейчас полностью переключились на получение дохода от контрабанды нефти. Известно, что террористов ИГ в прошлом году окончательно разгромили вооруженные силы САР при поддержке российской авиации и «ЧВК Вагнера».

Благодаря успешной антитеррористической операции, население Сирии получило возможность заняться восстановлением страны, которая долгие годы была ареной боевых действий.