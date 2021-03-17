 

Xiaomi готовит целую россыпь новинок: игровой, самый гибкий, тонкий и самый дешевый смартфоны

17.03.2021, 15:00, Разное
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Корпорация Xiaomi готовится вывести на рынок целую россыпь новых смартфонов. Кроме Mi 11 Pro уже до мая текущего года на полках магазинов по всему миру могут появиться игровой, самый дешёвый 5G-смартфон, а также самый тонкий и гибкий.
За небольшой срок компания Xiaomi Mi смогла добиться значительных успехов в сфере мобильных технологий. Выбрав правильную стратегию маркетинга, она заняла большую долю мирового рынка смартфонов и других IT-устройств. Свои новые разработки китайский бренд представит уже до конца текущего месяца или в апреле. Среди них будет как продолжение линейки Xiaomi Mi 11, так и ряд других интересных новинок.

Pro-версия аппарата выйдет вместе с Ultra-модификацией, оба аппарата могут получить поддержку 67-ваттной быстрой зарядки, которую также представят в ближайшее время официально. По информации блогера-инсайдера Digital Chat Station, вместе с флагманским моноблоком фанаты продуктов Xiaomi увидят телефон с наиболее гибким дисплеем. Также готовится выход нового игрового смартфона и самого доступного по цене устройства с модулем для доступа к мобильной сети пятого поколения. Кроме того, в ассортименте гаджетов от Xiaomi появится самый тонкий телефон.

Складному смартфону Xiaomi уже присвоен модельный номер M2011J18C, он прошел все этапы сертифицирования в ведомстве регулятора TENAA.Его экран сможет складываться внутрь корпуса. Геймерский девайс выпустят под привычной уже маркой Black Shark, представят «акулу» уже 23 марта.

Остальные параметры вышеперечисленных устройств пока не известны, однако есть данные о Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. Внешний вид новинок будет иметь мало отличий кроме размеров экрана. Однако их «начинка» будет разной, так в более дорогом исполнении смартфон оснащен отдельной перископной камерой на 48 миллионов пикселей с пятикратным оптическим масштабированием, цифровой зум объектива будет 120-кратным. Модуль перископа в Pro-варианте обеспечат 50-кратным цифровым увеличением изображения.

Источник: www.ixbt.com



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