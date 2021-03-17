 

Производителям сухого молока в Ставрополье возместят часть затрат на производство

17.03.2021, 14:58, Новости дня
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Ставропольским производителям сухого молока начнут возмещать часть понесенных затрат на модернизацию и техоборудование. Новые меры господдержки будут предоставлены благодаря реализации в регионе федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В частности, производителям сухого молока начнут возмещать 25% прямых затрат на создание и (или) модернизацию производственных объектов. Также планируется установить единый коэффициент эффективности для всех отраслей промышленности, который составит 0,61, что существенно снизит финансовую нагрузку предприятий, сообщили в комитете Ставропольского края по пищевой, перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Приобретение технологического оборудования в лизинг для предприятий пищевой промышленности будет предоставляться без первоначального взноса с возмещением затрат до 30%, передает ТАСС.

Как отметил председатель комитета Денис Полюбин, новые меры государственной поддержки необходимы для развития экспортно ориентированных производителей региона. Это позволит увеличивать темпы и оборот экспорта ставропольской продукции, вовлекать в процесс максимальное количество экспортеров, выстраивая персональную работу с каждым.

«Прошлый год был продуктивным для работы ставропольских предприятий на экспортных рынках. Стоимостные объемы экспорта продукции переработки в крае в 2020 году составили 225,8 млн долларов США. Основные статьи экспорта ставропольских производителей – это масложировая, готовая пищевая, мясная и молочная продукция. География экспортных поставок товаропроизводителей Ставропольского края включает более 59 стран», – сказал Полюбин.



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