 

Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея

17.03.2021, 14:58, Новости дня
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Президент Федерации хоккея РФ (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (IIHF) после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

CAS принял вердикт по спору с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в соответствии с которым Третьяк перестал быть членом совета IIHF, передает РИА «Новости».

В Федерации хоккея РФ сообщили, что предложили другого кандидата на место в совете IIHF.

«На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата – Павла Буре, легенду российского и международного хоккея, заслуженного мастера спорта СССР, обладающего авторитетом в международном хоккее», – цитирует сообщение пресс-службы ФХР ТАСС.

Третьяк вошел в состав совета IIHF в 2012 году, его переизбрали в 2016-м. 



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