Путин проведет онлайн-встречу с представителями общественности Крыма

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 18 марта, в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями общественности Крыма, информирует пресс-служба Кремля.

«18 марта Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя. На связь с президентом выйдут деятели культуры, науки, медицины, а также социальных и волонтерских организаций», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Кроме того, обсуждение вопросов развития Крыма и Севастополя, в первую очередь вопросов социально-экономической политики, продолжится на отдельном совещании с руководством регионов и правительства России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.