 

Операционная система Harmony OS будет установлена на 200 млн смартфонов

17.03.2021, 14:56, Новости дня
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Никого, в общем, не удивила появившаяся в сети информация о том, что новая операционная система Harmony OS будет использована преимущественно для установки на гаджеты под брендами Huawei и Honor. Однако также источники сообщают, что упомянутая китайская операционка предназначена для 200 миллионов смартфонов и планшетов.

Об этом стало известно во время презентации мобильного гаджета Huawei Mate X2, который должен появиться в продаже с апреля.

Также разработчик сообщил, что ранее выпущенные китайские смартфоны можно будет обновить либо установить на них новую Harmony OS. Напомним, что собственную операционную систему в Китае начали разрабатывать после того, как США начали давить санкциями индустрию электроники Поднебесной.



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