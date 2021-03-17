Операционная система Harmony OS будет установлена на 200 млн смартфонов

Никого, в общем, не удивила появившаяся в сети информация о том, что новая операционная система Harmony OS будет использована преимущественно для установки на гаджеты под брендами Huawei и Honor. Однако также источники сообщают, что упомянутая китайская операционка предназначена для 200 миллионов смартфонов и планшетов.

Об этом стало известно во время презентации мобильного гаджета Huawei Mate X2, который должен появиться в продаже с апреля.

Также разработчик сообщил, что ранее выпущенные китайские смартфоны можно будет обновить либо установить на них новую Harmony OS. Напомним, что собственную операционную систему в Китае начали разрабатывать после того, как США начали давить санкциями индустрию электроники Поднебесной.