Рассекречено фото трехрядного Buick Envision GX

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17.03.2021, 14:56, Новости дня
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Пользователям стали известны подробности о ноком трехрядном кроссовере под названием Buick Envision GX.

Предложенная модель отличается формой решетки радиатора, передним бампером, а также стильной головной оптикой. Из технических особенностей кроссовера Buick Envision GX указывают применение 2-литрового двигателя, который выдает 237 л.с. В данном исполнении модель уже имеет 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Презентация кроссовера Buick Envision GX пройдет в апреле 2021 года на одной из выставок в Китае. Кроме того, эксперты прогнозируют, что появление паркетника позволит существенно повысить уровень продаж на местном рынке КНР. Стоимость кроссовера Buick Envision GX пока умалчивается производителем.



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