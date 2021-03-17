Скандалы: «Кто и сколько дал?»

Не сумев попасть в Русский музей, фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева сумела открыть собственную выставку при Академии художеств

Студенты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств потребовали запретить выставку картин бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, которая открылась в Научно-исследовательском музее. По их мнению, подобные экспозиции только дискредитируют искусство и больше напоминают чью-то пиар-акцию. «А главный вопрос: каким образом это произошло? — возмущается ректор учебного заведения Семен Михайловский. — Откуда нам привалило такое счастье, откуда все это приплыло?!»

Птички, травка, цветочки, неведомые зверушки… Чем будет удивлять Евгения — можно увидеть на ее страничке в Facebook. Здесь же красуется и небольшой гламурный анонсик.

«Через раскрытие своих творческих способностей люди могут преодолеть обстоятельства и не только достичь собственного благополучия, но и внести вклад в развитие общества и его институтов», — сообщает художница, и поклонники, само собой, пищат от восторга. Как же прекрасна Евгения и как чудесен ее подарок!

Открытое письмо

Фото: © ВКонтакте / selivanovdmitry

«Талантливый человек талантлив во всем: и когда за несколько лет в тайне от врагов создает самую сильную современную армию, и когда пишет такие замечательные работы!» — заявляют они. А кто критикует — тех в игнор, ибо свое мнение надо держать при себе и не нести всякую чушь.

Кстати, про подарок все-таки немножко приукрашено: на самом деле петербуржцы резко против. И сильнее прочих — люди искусства, которые понимают, что ничего волшебного и замечательного в этих картинах нет. Ни «особой пластичности», ни обещанной «любви к неожиданным метафорам и метаморфозам».

Картины выставки «Весна»

Фото: © Facebook / Zhenyahomealone

«Хочется «поблагодарить» администрацию Научно-исследовательского музея и Академии художеств за «бесценный» вклад в образование сегодняшних студентов, — жестко иронизирует иконописец Дмитрий Селиванов, — в формирование их личности и художественного вкуса. Ведь эта выставка, являясь прекрасным пособием, объясняет всем тем, кто еще только начинает свой путь по дороге искусства, что честно заработанные нелегким чиновничьим трудом средства и связи откроют вам дорогу в прекрасный и удивительный мир живописи, сделают из вас академика и с почетом позволят гадить в святая святых самого великого храма искусств. А учиться, добиваться, страдать и искать — это лишнее. Ведь бабло, как говорится, побеждает зло!»

Впрочем, академия и музей — две совершенно разные организации, хоть и находятся по соседству. Администрация Санкт-Петербургской академии художеств не имеет к этой экспозиции абсолютно никакого отношения.

«Но для нас это оскорбление, — заявляет в беседе с Daily Storm ее ректор Семен Михайловский. — Ну а как еще к этому относиться? Учебное заведение на набережной Невы. 260 лет истории! И вдруг такая новость, а мы даже знать не знали, ведать не ведали!»

«Как так получилось? — переспрашивает он. — А вы знаете, для меня это тоже вопрос. Я не представляю, я теряюсь в догадках, мне дико интересно! Откуда все это привалилось? Откуда приплыло? Кто решил осчастливить нас такой выставкой? Если не Министерство культуры — а это совершенно точно, — то кто этот человек или организация и какие цели они перед собой ставили?!»

По словам Семена Ильича, о том, что последствия могут быть непредсказуемыми, сотрудники музея были предупреждены заранее, но, видимо, была какая-то «непреодолимая сила, которая все это продавила». Как результат — Васильеву уже вовсю обсуждают на Би-би-си, и даже в случае провала у нее будет возможность заявить, что она вся такая непонятая…

«Жесткая история, соглашусь, очень жесткая! — подтверждает он. — И в первую очередь потому, что показывает: победит тот, у кого больше возможностей, а все остальные будут «булькать». Как сейчас модно говорить: а в чем проблема? Если вчерашним утром нам заявляли, что, может, никакой выставки и не будет, то к вечеру — что ее откроют и это даже не обсуждается. Ну тогда следующий вопрос: кто и сколько?»

Напомним, что Евгения Васильева была осуждена на пять лет лишения свободы за коррупционные схемы в «Оборонсервисе», однако спустя 3,5 месяца после ареста возместила ущерб в размере порядка 200 миллионов рублей и вышла по УДО, а министр обороны РФ Анатолий Сердюков, с которым она находилась в близких отношениях, был вынужден покинуть свой пост. С тех пор ее главная отдушина — это искусство, за продвижение которого, по слухам, взялась известный галерист Елизавета Плавинская.

Кстати сказать, нынешний скандал уже не первый. Четыре года назад Русский музей отказался принимать в дар триптих Васильевой «Транскриптаза». Как объяснила комиссия, это произошло «в связи с несоответствием собирательной практике», после чего художницу попросили забрать свои шедевры обратно. Уточняется, что картины были возвращены в обычном мешке и, по мнению некоторых экспертов, больше напоминали работы пятилетнего ребенка. Короче, никогда такого не было, и вот опять!

Яна Бобылкина