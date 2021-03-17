Деми Ловато о разрыве помолвки с Максом Эрихом и изнасиловании в подростковом возрасте

В документальной картине о себе самой 28-летняя Деми Ловато откровенно рассказывает о пережитых проблемах за последние годы. Из трейлера, которым певица поделилась в социальных сетях в середине февраля, общественность узнала, как та восстанавливалась после передозировки и лечилась от алкогольной и наркотической зависимости. Многие подозревали, что в полной версии фильма будет сказано нечто шокирующее… Так и вышло. С экрана Деми впервые призналась — она пережила сексуальное насилие, к тому же, тот сексуальный опыт был первым в ее жизни. Певице было всего 15 лет.

Я просто скажу это: моя история #MeToo состоит в том, что я рассказываю кому-то, что кто-то сделал это со мной и у него никогда не было проблем из-за этого… Мне приходилось все время видеть этого человека, несмотря на мои слова, его не убрали из фильма, в котором мы оба были задействованы,

– сказала Ловато, не назвав имени насильника. Напомним, в конце 2000-х Деми снималась в подростковых фильмах и сериалах для Disney Channel. В частности, фильм Camp Rock принес ей первую волну популярности.

Я потеряла девственность в результате изнасилования. Мы встречались, но я сказала: “Эй, ничего такого не будет, я девственница и не хочу терять ее таким образом”. Но для него это не имело никакого значения, и он все равно это сделал. Я решила для себя, что это была моя вина. Возможно, поэтому я перезвонила этому человеку месяц спустя, встретилась с ним и попыталась исправить ситуацию, взяв ее под контроль, но это лишь заставило меня чувствовать себя еще хуже… Это была травма “как по учебнику”, я много лет ругала себя, мне было тяжело смириться с фактом, что то, что произошло, было изнасилованием.

Кроме этого, Деми Ловато рассказала, почему рассталась со своим последним партнером. Напомним, с момента выхода из рехаба она встречалась с дизайнером Enfants Riches Déprimés Генри Леви (в марте 2019-го Деми ушла от него из-за его пристрастия к алкоголю), с манекенщиком Остином Уилсоном (их отношения не продлились и двух месяцев). Новую любовь певица нашла спустя 4 месяца — ее избранником стал актер Макс Эрих. В конце марта 2020-го парочка окончательно рассекретила свои отношения. Позже Ловато призналась, что их очень сблизила самоизоляция, которую они провели вместе. Уже в конце июля пара объявила о помолвке, но в конце сентября влюбленные внезапно решили пойти разными путями.

Мне очень грустно, что все закончилось так, как закончилось. Хорошая новость в том, что я не употребляла никаких сильнодействующих наркотиков или чего-то в этом роде. Я держалась сама. Это просто дерьмовая ситуация… Я все это время думала, что не скучаю по нему, что мне просто не хватало того, с кем я проводила карантин… Я не знаю, как отдать свое сердце кому-то после этого. Наш роман был будто напоказ. Я думаю, что бросилась в отношения, потому что у меня они якобы “должны быть”. К тому же, во время изоляции со мной рядом не было друзей, поэтому все так стремительно развивалось. Но со временем я поняла, что на самом деле не знала человека, с которым была помолвлена. Сложнее всего было оплакивать тот образ человека, который я себе создала,

– произнесла Деми в фильме.

Деми Ловато на обложке мартовкого номера Glamour

Напомним, в ночь на 25 июля 2018 года друзья обнаружили Деми Ловато без сознания — она была госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса с передозировкой. После этого певица несколько месяцев лечилась в реабилитационной клинике. Спустя некоторое время Деми вновь вернулась к работе: она успешно выступила на церемонии вручения премии “Грэмми-2020”, а затем исполнила гимн Америки на финальной игре Национальной Футбольной Лиги США.

Впервые откровенно о самом страшном периоде в ее жизни она заговорила в ноябре 2019 года на саммите Teen Vogue. Позже Деми рассказала на шоу Эллен Дедженерес в марте 2020 года о борьбе с алкоголизмом и булимией на фоне наркотической зависимости. Деми Ловато