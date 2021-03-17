Угрозы нападения нет — Столтенберг успокоил союзников по НАТО в связи с опасениями из-за активности России и Китая

На совместном заседании комитетов Европарламента по международным отношениям и обороне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил «серьёзную озабоченность» действиями Турции, пишет EurActiv. Генсек указал на разногласия в Восточном Средиземноморье, решение о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и положение в области прав человека в Турции. В то же время Столтенберг отметил, что не видит прямых военных угроз со стороны РФ и Китая.



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В понедельник на совместном заседании комитетов Европарламента по международным отношениям и обороне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия Турции вызывают у него «серьёзную озабоченность». В то же время он надеется, что усиление сотрудничества ЕС и НАТО сможет создать противовес развивающемуся Китаю, пишет EurActiv.

«Мы все знаем, что есть серьёзные разногласия и некоторые спорные темы — начиная с Восточного Средиземноморья, решения Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 или в связи с демократическими правами человека в Турции», — отметил генсек.

Однако он уверен, что спорные моменты возможно решить путём диалога с руководством Турции: «Я предполагаю, что НАТО может, по крайней мере, предоставить важную платформу для обсуждения этих вопросов, решения этих проблем и проведения серьёзных дебатов и дискуссий».

В последние месяцы Турция «вызывала раздражение» у большинства союзников по НАТО, прежде всего у Франции. В первую очередь это связано с её позицией в споре с Грецией в Средиземноморье, а также в конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, подчёркивает издание.

На следующей неделе министры иностранных дел стран НАТО намерены провести личную встречу в Брюсселе. Она станет первой встречей в офлайн-формате с начала пандемии коронавируса. В ней также примет участие команда Байдена. Главы внешнеполитических ведомств намерены вновь обсудить предложения по реформированию НАТО и возможное «усиление политической роли» альянса.

Недавние рекомендации по реформированию также включают более тесное согласование действий ЕС и НАТО, в том числе и идею проведения совместных саммитов по «восстановлению доверия».

Столтенберг отметил, что связь партнёров по НАТО остаётся «краеугольным камнем европейской безопасности сейчас и в будущем». Членов Европарламента он призвал выступить за «более амбициозные и практичные» способы сотрудничества ЕС и НАТО.

В то же время Столтенберг обратился к ЕС и США с призывом как можно скорее «восстановить» отношения, если они хотят адекватно противостоять подъёму «более агрессивного» и «опасного» Китая.

По его словам, альянс должен сотрудничать с другими партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если он хочет помешать Китаю «тиранить страны по всему миру». Он подчеркнул, что «обеспокоенность подъёмом Китая, военной и экономической силой Китая» повышает значимость сотрудничества Европы и Северной Америки в НАТО.

В ответ на вопрос одного из депутатов Европарламента об угрозе со стороны РФ и Китая Столтенберг ясно дал понять: «Нет, я не вижу прямой угрозы военного нападения ни на одного союзника по НАТО».

Одной из причин отсутствия прямых угроз является тот факт, что НАТО «основано на идее, что если один из союзников подвергнется нападению, то это вызовет ответную реакцию всего альянса». Столтенберг уверен: именно эта идея способствовала тому, что странам НАТО удалось «сохранять мир в Европе на протяжении более чем 70 лет», передаёт EurActiv.