«Нужно быть приземлённее» — США не стоит ввязываться в новую космическую гонку с Китаем

С какой бы помпой бывший президент США Джон Кеннеди ни представлял программу полёта на Луну, за ней лежали не мечтания о космосе, а националистический расчёт и желание опередить СССР, пишет в Foreign Policy политолог Пол Масгрэйв. Сегодня некоторые говорят, что конкуренция с Китаем могла бы тоже перерасти в космическую гонку, но, как предупреждает эксперт, это может создать угрозу для существующей международной системы, которая и делает космос полезным для всего человечества.



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На публике бывший президент США Джон Кеннеди толкал вдохновляющие речи про космическую программу, пишет в своей статье для Foreign Policy политолог и доцент Университета Массачусетса в Амхёрсте Пол Масгрэйв. Как утверждал экс-лидер, США решили отправиться на Луну не потому, что это была простая задача — наоборот, «потому что такая цель помогла бы организовать и измерить лучшие таланты и способности» американцев.

По мнению автора, речи Кеннеди породили целый «миф о полёте на Луну», о том, как молодой и инициативный лидер объединил вокруг себя всю страну и организовал научный рывок, чтобы покорить новые высоты. С тех пор корпорации и политики нередко используют слово moonshot, которое означает «добраться до Луны», для описания своих самых амбициозных проектов.

После Кеннеди многие президенты пытались повторить подобный фокус, но по большей части — неудачно. К возвращению на Луну и полёту на Марс призывали президенты Буши, и старший, и младший. Буш-старший и вовсе планировал отправить американских астронавтов на Марс к 2019 году. Бывшие президенты Барак Обама и Дональд Трамп тоже не отставали — их стараниями программа Artemis, согласно которой на Луну к 2024-му должны будут ступить первая женщина и ещё один мужчина, до сих пор в силе. Сегодня многие не скрывают надежду, что набирающая обороты конкуренция великих держав между США и Китаем поспособствует росту интереса и инвестиций в сфере освоения космоса — так же как это было с соперничеством с Советским Союзом в 1960-е.

Однако, как полагает Масгрэйв, в современных условиях для роста интереса к этой сфере космические гонки в духе холодной войны вовсе не неизбежны и отнюдь не обязательны. «Сегодня космос уже не нечто новое или волнующее — он играет важную и неотъемлемую, практически невидимую роль в наших жизнях», — настаивает аналитик. Поэтому распространение конкурентных отношений и на космическую сферу может поставить под угрозу дух сотрудничества международных договорённостей, которые делают космос полезным.

Как бы красиво и мечтательно ни звучал миф о полёте на Луну, Кеннеди задался такой целью не из романтических или гуманистических побуждений. Своим достижением США могли доказать, что они удерживают за собой научное превосходство перед СССР, а это — куда более убедительная причина потратить более $280 миллиардов (на современные деньги) на лунную программу. Сам Кеннеди признавал, что «не настолько заинтересован в космосе», но при этом видел в смелой цели способ «обойти русских и показать, что, даже начав позднее на пару лет, США всё равно их обошли».

Как полагает Масгрэйв, позиция Кеннеди отражает давление, с которым столкнулись в тот период американские политики, — необходимостью продемонстрировать, что «свободный мир» может посоперничать в научных достижениях с коммунистическим блоком. Эта программа имеет больше общего с попыткой господствующих держав сохранить свой международный статус, чем с «наивной верой в науку, технологии, инженерное дело и математику».

И тем не менее аналитикам не стоит полагать, что космос должен стать основополагающей темой соперничества между Китаем и США. Конкуренция постоянна, а вот её сферы значительно варьируются. То, что было актуально в один исторический момент, может оказаться абсолютно нерелевантным в другой.

Даже с лунной программой Apollo с течением времени международное соперничество начало играть всё менее важную роль. К концу 60-х, по наблюдениям некоторых исследователей, американские пропагандисты даже стали продвигать свой проект как нечто «на благо всего человечества», преуменьшая изначальные националистические причины его реализации, а также пытаясь отвлечь внимание от повсеместно непопулярной войны во Вьетнаме. Это на какое-то время даже принесло успех — трансляцию приземления на Луну посмотрели более 600 миллионов человек во многом благодаря спутникам и инвестициям США в глобальные сети связи.

Сегодня, как отмечает автор статьи, сторонники освоения космоса основываются на комбинации националистических амбиций, а также общечеловеческих выгод продолжения лунной программы. Они утверждают, что возрождение интереса к космосу поможет решить насущные экономические и политические проблемы, начиная от добычи редких ископаемых и экологических преимуществ и заканчивая стабилизацией американской демократии с помощью общей для всей страны цели.

Правда, в последнем логики мало, подчёркивает Масгрэйв. Как показали те же 60-е, люди, может, и смотрели, как Нил Армстронг делает первый шаг на лунную поверхность, но это никоим образом не помогло им найти общий язык в вопросах прав человека, феминизма или войны во Вьетнаме. Возможно, потому что большинство американцев никогда особо и не поддерживали проект Apollo, считая его слишком дорогим.

Сегодня соперничество великих держав вряд ли будет столь же яростным, как на пике холодной войны. Хотя американцы активно поддерживают NASA, они не то чтобы уделяют особое внимание пилотируемым полётам в космос. Кроме того, как выяснил эксперт по международным отношениям Дэвид Бёрбак, республиканцы и демократы хотят от космоса и NASA разного: первые не прочь увеличивать финансирование космических технологий для обороны, вторые — ради экологических проектов.

Или взять, к примеру, идею о разработке недр астероидов в космосе. Да, там немало полезных ископаемых, но нет никакой инфраструктуры, из-за чего подобным проектам очень сложно найти себе инвесторов. Сомнения в таких начинания как раз демонстрируют разрыв между романтическим мышлением о полётах на Луну и холодными расчётами, которые в конечном счёте и делают космос полезным для человека, рассуждает Масгрэйв. Конечно, коммерческая космическая активность, которая выражается в первую очередь в спутниковых технологиях, куда менее эффектна, чем победа над коммунистами на Луне, но именно она сделала куда больше для изменения жизни на всей Земле, чем программа Apollo.

Таким образом космос уже стал частью земной экономики — конечно, в куда более прозаичном виде, чем об этом мечтали научные фантасты середины прошлого столетия.

Со времён Кеннеди и полёта на Луну изменились и политические и юридические нормы в космосе, обращает внимание автор. Тогда их попросту не существовало, но теперь нормы есть, и, учитывая, что число стран и частных предприятий, разворачивающих свою деятельность в космосе, растёт, их будет ещё больше. И Америке придётся с ними считаться — не то что в 60-е годы.

Будучи ведущей державой в мире, США всегда колебались между желанием формировать международные нормы и соблазном отвергнуть их при необходимости. Романтический подход к освоению космоса может склонять к последнему, а это в свою очередь может создать угрозу для сотрудничества в этой сфере и даже вызвать желание у некоторых стран, вроде Китая или России, ограничить или саботировать американские проекты.

Космос — суровая среда, в которой действия одного игрока могут иметь серьёзные последствия для всех. К примеру, по оценкам Европейского космического агентства, единственное испытание антиспутникового оружия, проведённое Китаем в 2007 году, увеличило массу отслеживаемых космических объектов на 25%. В худшем случае подобные инциденты могут закрыть людям доступ к космосу или по крайней мере сделать любую деятельность в этой среде дороже и рискованнее.

Эксперты настаивают, что проблему космического мусора нужно решать с помощью международного сотрудничества. А здесь важно доверие, ведь и сам этот мусор, и технологии, используемые для его уборки, можно использовать в качестве оружия. Переход на соревновательное мышление может помешать решению этой проблемы и многих других, включая регулирование движения в космосе, предупреждает автор.

Масгрэйв призывает сторонников освоения быть осторожнее с попытками сыграть на соперничестве Китая и США ради возрождения интереса к космосу. По мнению автора статьи, космическая политика «должна быть более приземлённой» и в первую очередь стоит сосредоточиться на решении общих проблем, которые угрожают самой ценной части космической сферы для человечества сегодня, включая коммерческую деятельность, научные исследования и наблюдения за собственной планетой.