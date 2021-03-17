Мейхер в прозрачном платье с разрезом до талии показала “сексуальные ножки”

Украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 16 марта в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в легком прозрачном платье с разрезом до линии талии.

Образ артистка дополнила ботинками на платформе, курткой-косухой и черными колготами с принтом. Мейхер отметила, что демонстрирует одежду из собственной коллекции.

“Сексуальные ножки”, – прокомментировали фото подписчики.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Мейхер в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, проработав в коллективе до 2011 года. После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица позиционирует себя также как дизайнер, рекламируя женскую одежду собственной торговой марки Meiher by Meiher.

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