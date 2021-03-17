 

“Это так по-украински”. Клопотенко назвал блюдо, которым можно соблазнить 9 женщин из 10

17.03.2021, 14:12, Новости дня
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Украинский телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram заявил, что женщинам нужны только соленые огурцы.

“Это тупо наблюдение столетия. Я могу приготовить стейк, нафигачиты пасты, поставить на стол тареляку устриц, наделать морепродуктов на гриле и еще подрезать карпаччо. Все круто, и я неотразим. Но если рядом будут соленые огурцы, то на другое – пофиг. В 9 случаях из 10 женщины тянутся к тому долбанному огурцу. Им плевать на модную еду и на красивого меня. Если есть соленые огурцы, то другого мира не существует. В глазах темно, в ушах звенит, руки трясутся от желания. Это, бляха, так офигезно и так по-украински”, – написал он.

Кулинар посоветовал мужчинам для соблазнения использовать соленые огурцы.

“Это подтвержденная моим опытом теория”, – признался он. 

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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