В Раде научились обманывать сенсорную кнопку для голосования. Нардеп Качура рассказал, что купил специальное устройство

С момента введения сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде больше более двух недель, за это время народные депутаты нашли способы обмануть механизм, который им мешает кнопкодавить. Об этом 17 марта заявило движение “Чесно” в Facebook.

“Аплодируем креативности нардепов и призываем использовать эту свою “инновационность” где угодно, хотя бы и в написании законопроектов”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/chesno.movement/posts/4041246579248353

Нардеп от “Слуги народа” Александр Качура 17 марта рассказал в эфире телеканала “Украина 24”, как можно обмануть сенсорную кнопку.

“Я купил на Alibaba такую подушечку, которая нагревается. Ставишь эту подушку и сенсорная кнопка работает”, – сказал нардеп.

На вопрос журналиста, можно ли таким образом кнопкодавить, Качура сказал, что не знает.

“Но сенсорную кнопку можно обмануть”, – отметил он.

Сенсорные кнопки в Верховной Раде начали использовать 2 марта. Их разработчики системы “Рада” смонтировали в 2008 году по инициативе тогдашнего спикера Арсения Яценюка, но тогда их так и не запустили, сообщал “BBC News Україна”.

Спикер ВР Дмитрий Разумков говорил, что кнопки начнут применять в рамках борьбы с кнопкодавством.

Действующий закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 года. Закон ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн).

Последнее в 2020 году пленарное заседание Рады состоялось 17 декабря. Представитель фракции “Голос” Инна Совсун заявила, что в этот день во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета в Верховной Раде кнопкодавили. Депутаты из парламентской фракции “Голос” обратились в комитет Рады по вопросам регламента и депутатской этики из-за кнопкодавства во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования. В комитете им сказали, что “ничего не могут сделать”.

Разумков после этого говорил, что в Верховной Раде усилят борьбу с кнопкодавством. Спикер Рады допускал повторное рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность лишить народного депутата мандата из-за кнопкодавства.

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