 

Мужчина убил приятеля из-за спора о нарезке сала под Волгоградом

17.03.2021, 14:08, Новости дня
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В Волгоградской области местного жителя заподозрили в убийстве приятеля: по версии следствия, мужчина убил друга из-за его критики способа нарезки сала, сообщил руководитель котельниковского межрайонного СО СУ СК по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

Инцидент произошел 13 марта, 38-летний житель Котельниковского района вместе с другом употреблял спиртное у себя дома, через некоторое время между ними начался конфликт, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Муджикова.

Хозяин дома нанес гостю несколько ударов ножом, от которых тот скончался. Подозреваемого задержали, суд арестовал его. Мужчине предъявили обвинение в убийстве.

«Мужчина полностью признал свою причастность к смерти потерпевшего, в своих показаниях он сообщил, что причиной конфликта с потерпевшим послужили замечания гостя о неправильной нарезке им сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски», – добавил Муджиков.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Урале местного жителя приговорили за убийство прохожего из-за сделанного им замечания.

Первоуральский городской суд приговорил к 9,5 годам колонии жителя поселка Прогресс, который убил «розочкой» прохожего за сделанное замечание, сообщила прокуратура Свердловской области.



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