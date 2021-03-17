Трагедия одной невесты – Личное мнение

На днях рассказали печальную историю: о девушке, которая перед самой свадьбой не смогла влезть в платье невесты.



Фото: istockphoto.com

Церемонию хотели провести ещё год назад, тогда и платье купили и подогнали по фигуре. Но тут случилась пандемия, и праздник решено было перенести.

Спустя год платье оказалось мало.

И в этом не было бы ничего интересного — вы сами мне не так давно жаловались, кто и на сколько килограммов харю отъел, — если бы не нюанс.

Невеста год сидела на правильном питании. По крайней мере, ей так казалось.

Сидела фанатично: жрала всё исключительно правильное, полезное. И при этом не смогла влезть в платье, купленное год назад.

Как так-то?

Женщина банально переедала. Эскортограмные гуру здорового питания зачастую пытаются убедить вас в том, что, если питаться правильно, то можно есть, сколько хочешь.

Нельзя.

Именно переедание является одной из главных причин пищевых расстройств. Человек съедает больше, чем нужно, потому что мозг не даёт сигнала о насыщении, хотя тело говорит об обратном. Это вредно и ведёт к набору веса, даже если речь о здоровой пище.

Я это понимаю и хочу помочь тем из вас, кто пока ещё не взял питание и вес под контроль, продолжает мучить себя неэффективными диетами или уже забил на себя, вконец отчаявшись.

Знакомьтесь: Ольга Будник. Она — сертифицированный консультант по питанию.

Чтобы сбросить вес, большого ума не надо. Но как это сделать так, чтобы через полгода не набрать его вновь или, например, не растерять в процессе волосы ввиду дефицита необходимых питательных веществ?



Фото: istockphoto.com

Как похудеть так, чтобы кожа не превратилась в тряпку, утратив упругость и плотность?

Эти и другие нюансы учитывает консультант по питанию.

Ольга Будник — сертифицированный консультант по питанию с техническим образованием и научным, системным подходом.

Она прошла курс обучения канадской компании Precision Nutritition (профессиональная сертификация Precision Nutritition L1). Преподают там доктора наук, биохимики, эксперты по физиологии и здоровому образу жизни.

В основе курса:

1) доказательная медицина,

2) поведенческая психология,

3) современная физиология.

После прохождения этого курса Будник поступила в научную магистерскую программу Clinical Nutrition в шотландском университете Абердина.

Применяя полученные знания на практике, Ольга сама сбросила 12 кг. Причём сделала это без мучений. Вы сами худели и на себе испытали, каково это — когда все мысли — о еде, настроение — ниже плинтуса, а очередной тусклый день на очередной новомодной диете тянется бесконечно долго. У Будник — совершенно другой подход.

Она научит вас питаться по-настоящему правильно.

Что такое, в принципе, правильное питание? Эту фразу все так затрепали, но мало кто понимает, что конкретно за ней стоит.

Правильное питание — это, прежде всего, баланс.

В каждом продукте содержится энергия (калории) и жизненно важные молекулы (макро и микронутриенты).

Макронутриенты — полезные вещества, которых организму нужно много: те самые белки, жиры, углеводы и вода. Микронутриенты — это витамины, минералы, антиоксиданты и другие вещества, которые тоже необходимы, но в малом количестве.

Важно, чтобы и те, и другие элементы поступали в организм с едой в необходимом объёме и пропорциях. Если баланс соблюдается, вы чувствуете себя хорошо. И при этом не толстеете.

Если нет, вы чувствуете себя неважно, вес стоит на месте или ползёт вверх. Волосы лезут, жопа растёт, цвет лица — серый.

Баланс нарушен — вы в жопе. Баланс соблюдён — вы на коне собственного здоровья и привлекательности.

Разобраться во всём этом балансе микро и макронутриентов вам и поможет курс Ольги по правильному питанию «Счастливая тарелка».

Цель программы — научить вас составлять здоровый базовый рацион из самых обычных продуктов, которые продаются в ближайшем супермаркете.

Курс составлен на базе престижной программы Precision Nutrition и состоит из 45 уроков. Также есть закрытый чат, в который можно написать, если вдруг что-то непонятно, и получить подробные ответы на вопросы.

Для сравнения: курс нутрициологии в Precision Nutrition встал бы вам примерно в 1500 долларов и занял целый год. У Ольги Будник подобные знания можно получить за 4000 рублей.

Пройдя этот курс, вы будете понимать, что должно быть у вас в тарелке, в каком количестве и, собственно, почему.

А понимать — это всегда круче, чем бездумно следовать.

Я понимаю, что, зачем и почему ем. А вы?

На протяжении многих лет колебания моего веса не превышают 1 килограмм. Вот так вот.

—