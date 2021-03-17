 

Меган Маркл оригинально поздравила подопечных фонда Smart Works с важным этапом в их жизни

17.03.2021, 13:32, Разное
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Четыре женщины, которые находятся под попечительством благотворительной организации Smart Works Charity, получили неожиданный подарок от самой герцогини Сассекской в Международный женский день. Но об этом жесте стало известно только сегодня. Меган Маркл поздравила их подписанными от руки открытками с тем, что они нашли работу и вступили в новый этап своей жизни. Карточки прилагались к подарочным коробкам, в которые были вложены наряды из коллекции Меган от Marks & Spencer.

Хочу поздравить вас с тем, что вы обрели свое место в обществе — даже не могу представить, что может быть важнее этого. И я так рада осознавать, что организация Smart Works смогла вас поддержать и помочь пройти успешно интервью. В этот Международный женский день я надеюсь, что вы присоединитесь к нам в нашем стремлении сострадать и помогать женщинам вокруг нас. Я надеюсь, что вместе мы сможем научиться проявлять сострадание к другим,

– гласит текст открытки, под которым Меган своей рукой добавила:

Желаю вам всяческих успехов в вашей новой роли! Как всегда, Меган.

Напомним, Меган Маркл, даже после того как королева Елизавета II отстранила их от королевских обязанностей и лишила всех полномочий, осталась покровителем (уже неофициальным) нескольких организаций, в том числе Smart Works. В сентябре прошлого года она пообщалась по видеосвязи с девушками, подопечными организации, которые рассказали, как эта инициатива повлияла на их жизни. 

Фонд Smart Works помогает безработным и уязвимым женщинам найти профессию. Около двух лет назад герцогиня Сассекская как покровитель этого фонда создала в партнерстве с несколькими бюджетными брендами — Jigsaw, John Lewis & Partners, Marks & Spencer — и дизайнером и своей давней подругой Мишей Нону капсульную коллекцию Smart Set, состоящую из базовых элементов офисного гардероба. Одежда была раскуплена за считанные минуты, и все средства от продажи коллекции были перечислены в Smart Works.

Беременная Меган Маркл во время визита в офис Smart Works, весна 2019 года



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