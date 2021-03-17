В Татарстане сгорел памятник Воину-освободителю

Власти утверждали, что он сделан из огнеупорных материалов.

В Заинске сгорел памятник Воину-освободителю, который, как утверждали местные власти, был сделан из огнеупорных материалов. Об этом пишет «Казанский репортер».

Возгорание произошло вчера вечером. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 18:39, а в 18:50 пожарные уже потушили огонь. Однако к тому моменту от памятника остался только металлический каркас.

Управление СК по Татарстану возбудило дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений и памятников (п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК). Подозреваемых по нему на данный момент нет.

«По предварительным данным, четверо несовершеннолетних — три девочки и мальчик, жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его», — рассказали в СК. По поводу контрактов на установку памятника проводит проверку прокуратура.

Памятник установили 5 мая прошлого года, отмечает «Казанский репортер». До этого на его месте был каменный монумент.

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