Европейские чиновники опровергли связь вакцины AstraZeneca и тромбозов

Глава Европейского агентства по лекарственным средствам заявила, что эксперты не нашли данных, что использование вакцины AstraZeneca повышает риск тромбозов. По её словам, в любом случае повышенное тромбообразование лучше, чем болезнь и вероятная смерть. Но клинические испытания не показали наличие такого побочного действия, пишет Evening Standard.



Reuters

Исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам на пресс-конференции заявила, что нет никаких данных о том, что вакцина от AstraZeneca вызывает тромбозы, пишет Evening Standard. По её словам, эксперты тщательно всё проверяют и, как ожидается, окончательный вердикт вынесут в четверг.

Между тем целый ряд европейских держав, включая Германию, Францию, Италию и Испанию, приостановили использование этой вакцины, опасаясь, что у тех, кто её получает, возрастает риск тромбозов. Но глава агентства уверена: польза от вакцины превышает риски, а данных, что повышенное тромбообразование случается именно из-за неё, не нашли.

Она пояснила, что данные об известных случаях пришли не в результате клинических исследований, и тромбозы не числятся среди возможных побочных эффектов. А во время клинических испытаний тромбообразование у тех, кто получал вакцину и кто получал плацебо, было на одном уровне, и он примерно соотносится с общим для населения. Кроме того, по её словам, сообщения о повышении тромбообразования поступали и в отношении других вакцин от коронавируса.

На сегодняшний день вакцину AstraZeneca получили примерно 17 миллионов человек в Евросоюзе и Великобритании. При этом есть группа стран, включая Бельгию, Польшу, Румынию и Грецию, настаивающая, что нельзя прекращать использование вакцины. По их словам, побочный эффект в виде тромбообразования менее вреден, чем риск госпитализации и смерти, пишет Evening Standard.