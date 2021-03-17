И.о. главы САП Грищук об увольнении Сытника: Думаю, это несколько неправильно

Должность директора Национального антикоррупционного бюро независимая, принципы его избрания не должны быть пересмотрены и нарушены. Об этом исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук рассказал в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 17 марта.

Он заявил, что не поддерживает досрочное прекращение полномочий директора НАБУ Артема Сытника.

“Я думаю, что это несколько неправильно. Есть антикоррупционная структура, которая демонстрирует свою эффективность, потому что сейчас уже начали выноситься приговоры, появляются лица, осужденные по нашим делам к реальным срокам заключения. И только когда это все начало наконец-то реализовываться, начинают все ломать. Получается, кому-то не нужна наша работа? Если работа нужна, то просто не мешайте работать”, – сказал Грищук.

По его словам, работа на этой должности предполагает, что человек должен иметь определенные гарантии независимости.

“Тогда можно работать, планировать расследования. А когда ты каждый день думаешь, тебя уволили или не уволили, то это точно не способствует нормальной работе. Потому что мы только тратим энергию, чтобы отбиваться от этих атак”, – заявил и.о. главы САП.

На вопрос о том, какие отношения поддерживает Грищук с Сытником, он отметил, что у них нормальные рабочие отношения без попытки превратить их в формальные.

“Прокурор же не может дружить с судьей, судья с прокурором, а прокурор со следователем. Мы осуществляем процессуальное руководство над ними, а над нами осуществляют судебный контроль, у каждого свои полномочия. Мы с ним общаемся, это не является проблемой”, – сказал Грищук.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

15 февраля 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №5070 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины”. В случае если документ будет принят, Сытник может быть уволен.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что утверждение законопроекта было вызвано “дырой в законодательстве и статусе НАБУ”. Министр сказал, что ее закрытие – одно из условий сотрудничества с МВФ. Он признал, что законопроект в МВФ не поддержали. Проект закона о НАБУ, инициированный Кабмином, предоставляет Нацбюро статус органа исполнительной власти и вводит новую процедуру избрания директора НАБУ, сообщил Малюська. Он подтвердил, что срок работы Сытника сократят.

2 марта директор Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин говорил, что в Верховной Раде начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания, на котором планируют рассмотреть вопрос увольнения Сытника.

—