Кулеба об отчете американской разведки о вмешательстве в выборы: Очередное громкое фиаско РФ

Сведения американской разведки о том, что российские власти во время президентских выборов прошлого года организовали кампанию по очернению кандидата от Демократической партии Джо Байдена, стали очередным провалом для России. Об этом 17 марта в Twitter заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

“Конец мифа о “вмешательстве Украины в выборы”. Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к взрывным мерам против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ”, – написал Кулеба.

Кінець міфу про «втручання України у вибори». Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2021

Офис директора национальной разведки США 15 марта опубликовал доклад, в котором отметил, что несколько организаций, подконтрольных правительству РФ, проводили операции по подрыву общественного доверия к избирательному процессу в США в 2020 году. Целью операций была поддержка бывшего президента США Дональда Трампа и обострение социально-политических разногласий внутри страны. Авторы доклада полагают, что эти действия санкционировал президент России Владимир Путин.

Американская разведка утверждает, что влияние на президентские выборы, помимо РФ, оказывали Иран, Куба, Венесуэла, а также представители ливанского движения “Хезболла”. Россия реализовывала стратегию вмешательства через подконтрольных агентов влияния, в частности украинского бизнесмена Константина Килимника и депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. Агенты российского влияния продвигали повестку дня против Байдена среди американских чиновников и в СМИ.

США введут санкции против стран, которые пытались повлиять на результаты президентских выборов.

В июле прошлого года Байден заявил, что Китай и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы. По его словам, такие данные предоставила разведка США. Глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) при министерстве внутренней безопасности США Кристофер Кребс говорил в ноябре, что во время выборов президента США свидетельств иностранного вмешательства не обнаружили.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, а Трамп – 232. Байден вступил в должность президента США 20 января.

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