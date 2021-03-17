 

Украинская прокуратура открыла производство по факту задержания сотрудника “Радио Свобода” в Крыму

17.03.2021, 13:22, Новости дня
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Прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника “Радіо Свобода” Владислава Есипенко на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь украинской прокуратуры Екатерина Диденко 17 марта.

“Действия оккупационных “правоохранителей” квалифицированы по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок”, – написала она. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1370602276643983&id=100010826715986

Есипенко является внештатным сотрудником проекта “Радіо Свобода” “Крым.Реалии”, сообщила российская редакция радиостанции. “Ґрати” отмечают, что в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, однако у него есть российский паспорт.

“Факты” пишут, что Есипенко родился и живет в Кривом Роге, в Крым он поехал на акцию возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Симферополе 9 марта.  На следующий день он перестал отвечать на звонки жены Екатерины.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании Есипенко 16 марта. В заявлении он назван гражданином РФ. В России утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца, сейчас он находится в Симферопольском СИЗО. 15 марта к нему, по просьбе жены, попытался попасть адвокат Эмиль Курбединов, однако его не допустили. Следователь ФСБ Виталий Власов заявил, что Есипенко отказался от услуг Курбединова.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление Федеральной службы безопасности России о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве считают, что “ФСБ создает нужный Кремлю фон для “празднования” годовщины оккупации Крыма”. 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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