В Раде произошел конфликт из-за слов нардепа Фролова о “поправочном спаме” со стороны “Батьківщини” и ОПЗЖ. Фото

17 марта в ходе пленарного заседания Верховной Рады между нардепами от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и “Слуги народа” произошел конфликт. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Все началось с того, что нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов заявил, что с нынешними темпами Рада будет рассматривать поправки к законопроектам, необходимым для завершения земельной реформы, в течение нескольких месяцев.

“Представители “Батьківщини” и ОПЗЖ снова заблокировали парламент поправочным спамом. […] На окончательное голосование в целом [по законопроекту №2194] мы выходим только в мае. Законопроект о земельных аукционах мы сможем рассмотреть лишь в начале июня. К нему более 800 поправок поступило. Коллеги, это не называется парламентаризмом. Это возвращение к поправочному террору, шантажу и парламентской обструкции”, – заявил он.

Лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко в ответ заявила о “шабаше” в парламенте.

“Мы пытаемся поправками оставить за государством Украина право владеть украинской сельскохозяйственной землей. А правящая фракция предложила и от поправок отказаться. Их в зале сидит 100 человек и они пытаются управлять страной”, – возмутилась она.

Депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, взяв право на реплику, начал свое выступление с трибуны на русском.

“Слышьте, слуги! Я рекомендую слово “поправочный терроризм” – особенно члену регламентного комитета – забыть в этом зале навсегда. Доказательства – и в суд иди”, – заявил он, объяснив позже, что на украинском члены регламентного комитета его “не слышат”.

На трансляции парламентского канала Рада не показали конфликт в Раде, но фотокорреспондент “Букв” Ян Доброносов сообщил в Facebook, что инцидент не ограничился выступлениями нардепов. По его словам, один из нардепов от ОПЗЖ схватил за уши Фролова, после чего коллеги успокоили парламентариев.

Доброносов опубликовал фото, на которых видно, как Шуфрич оттягивает коллегу по фракции Александра Колтуновича в сторону от Фролова (на первом снимке) и отталкивает Фролова (на втором).

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/5437737766243798

Рада сегодня продолжила рассмотрение поправок к законопроекту №2194 о передаче земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. На заседании 16 марта Рада прошла 160 поправок из 3128, поданных к законопроекту. Сегодня к моменту выхода новости – 278 правок.

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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