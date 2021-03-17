Стало известно, каким было влияние США на отношения Украины и Китая

Не так давно власти Украины приняли решение о национализации завода «Мотор Сич». В связи с этим эксперты рассказали, каким было влияние США на отношения Киева и Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский на очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны инициировал возвращение в государственную собственность одного из ведущих предприятий страны. Украинские власти запустили процесс национализации «Мотор Сич», на котором ранее согласно договорам были начаты реконструкции представителями китайского бизнеса. Новое решение Киева не просто делает невозможным участие КНР в судьбе предприятия, но и ставит под угрозу отношения двух стран.

По мнению аналитиков китайских СМИ, здесь четко прослеживается влияние Соединенных Штатов Америки. Разрыв межгосударственных договоров относительно одного из самых перспективных производств Украины выгоден в первую очередь, Вашингтону. Ранее большой бизнес США уже претендовал на приобретение большого количества акций «Мотор Сичи», однако это ему не удалось. Теперь, похоже, в Белом доме решили сменить тактику.

Принятое на СНБО решение вызвало международный скандал, ведь китайцы уже инвестировали в предприятие миллионы долларов. Завод на данный момент разрабатывает и производит авиационные газотурбинные моторы для вертолетов и самолетов. В случае, если решить спорный вопрос не удастся, Пекин может потребовать от Киева порядка 3,5 миллиарда долларов в качестве компенсации. При этом авторы публикации в одном из китайских СМИ акцентируют внимание и на отношении Вашингтона к росту экономики КНР.

Вопрос «Мотор Сичи» поднимался на каждой встрече с представителями украинских властей, уверены в Китае. Если Украина все же решится завершить возврат завода в госсобственность, это отразится на взаимоотношениях между странами. При этом журналисты все же отмечают, что Белый дом придерживается собственной версии событий. По данным «Политэксперта», в США заявляют, что национализация производства, основной пакет акций которого принадлежит гражданам КНР, сможет остановить медленный, но стабильный захват полного контроля над «Мотор Сичью».

Источник: politexpert.net