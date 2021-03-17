Исследователи: Для быстрой диагностики COVID-19 достаточно мазка с кожи

Английские исследователи доказали, что кожного мазка будет достаточно для быстрой диагностики COVID-19. В эксперименте участвовали 67 госпитализированных больных.

В условиях пандемии, чтобы проверить, инфицирован ли человек SARS-CoV-2, необходимо сдать тесты, основанные на методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), или тесты изотермической амплификации ДНК. В обоих случаях слюна извлекается из горла пациентов с помощью ватных тампонов. Учёные из Суррея в новом эксперименте взяли у добровольцев образцы кожного сала – мазки со спины, лица и шеи.

Полученные образцы группа исследователей проанализировала на предмет положительного и отрицательного теста на ковид. Это было сделано при помощи методов жидкостной хроматографии, масс-спектрометрии и статистического моделирования. Стоит отметить, что учёные смогли подтвердить точность выявленных результатов.

Источник: www.medikforum.ru