 

Летом планируется закончить строительство второго беспилотника «Охотник»

17.03.2021, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Испытания нового беспилотника С-70 «Охотник» может начаться совсем скоро. Строительство судна с улучшенной конструкцией планируют закончить уже до конца лета.
Представители российского оборонно-промышленного комплекса рассказали о том, на какой стадии сейчас находятся разработки их нового детища. Инженеры предприятий, принадлежащих ведомству, готовят к выпуску инновационный беспилотный самолет, относящийся к категории тяжёлых ударно-разведывательных судов. С-70 «Охотник» будет отличаться конструкцией и улучшенным функционалом.

Работы над тяжелым беспилотным летательным дроном ведутся на базе Новосибирского авиационного завода имени Чкалова (НАЗ). Это второе поколение данной модели, в ней оптимизированы все необходимые опции и устранены имеющиеся в предыдущей версии недочеты.

Как сообщают в оборонпроме, далее в планах российских ученых создание и испытание БПЛА для наземной эксплуатации. В их ходе будут произведены запуски силовых установок аппаратов, мониторинг бортовых систем и агрегатов устройств, управления и пробежки по взлетно-посадочной полосе, а также многие другие функции.

Следует отметить, что первая генерация «Охотника» была экспериментальной, ее использовали в качестве демонстрационной машины. Второе же поколение С-70 станет опытным предсерийным аппаратом. Как пишет «Политэксперт», поднятия новинки в воздух можно ожидать уже к началу следующего года. Получение серийных БПЛА Министерством обороны Российской Федерации начнётся уже с 2024 года.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / В России во время митингов задержали 300 несовершеннолетних

18.10 / Венедиктов: Путин хочет видеть вместо Лукашенко кого-то более цивилизованного

20.11 / Мнение: Эпидемия

04.09 / Медики связали чрезмерный набор веса во время беременности с аллергией у детей

30.09 / Закопать за раскопки

31.07 / Компания Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

13.07 / Кэти Перри выразила сомнение в способности Канье Уэста стать президентом США

13.10 / Главное управление СК РФ займется делом насмерть сбившего велосипедиста краснодарского судьи

03.08 / Джеймс Ван Дер Бик рассказал романтичную историю знакомства с женой по случаю 10-й годовщины свадьбы

31.01 / Мнение: Видеосолянка. 31.01.2021

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска