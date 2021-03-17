Летом планируется закончить строительство второго беспилотника «Охотник»

Испытания нового беспилотника С-70 «Охотник» может начаться совсем скоро. Строительство судна с улучшенной конструкцией планируют закончить уже до конца лета.

Представители российского оборонно-промышленного комплекса рассказали о том, на какой стадии сейчас находятся разработки их нового детища. Инженеры предприятий, принадлежащих ведомству, готовят к выпуску инновационный беспилотный самолет, относящийся к категории тяжёлых ударно-разведывательных судов. С-70 «Охотник» будет отличаться конструкцией и улучшенным функционалом.

Работы над тяжелым беспилотным летательным дроном ведутся на базе Новосибирского авиационного завода имени Чкалова (НАЗ). Это второе поколение данной модели, в ней оптимизированы все необходимые опции и устранены имеющиеся в предыдущей версии недочеты.

Как сообщают в оборонпроме, далее в планах российских ученых создание и испытание БПЛА для наземной эксплуатации. В их ходе будут произведены запуски силовых установок аппаратов, мониторинг бортовых систем и агрегатов устройств, управления и пробежки по взлетно-посадочной полосе, а также многие другие функции.

Следует отметить, что первая генерация «Охотника» была экспериментальной, ее использовали в качестве демонстрационной машины. Второе же поколение С-70 станет опытным предсерийным аппаратом. Как пишет «Политэксперт», поднятия новинки в воздух можно ожидать уже к началу следующего года. Получение серийных БПЛА Министерством обороны Российской Федерации начнётся уже с 2024 года.

Источник: politexpert.net