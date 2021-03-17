 

Участникам «Черного блока» вынесли приговоры

17.03.2021, 13:18, Новости дня
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Вынесены приговоры членам националистического сообщества «Черный блок», планировавшим массовые беспорядки в России, сообщил Следственный комитет.

«Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора Артему Воробьеву, Дмитрию Никитину и Виктору Трофимову. В зависимости от роли каждого они признаны судом виновными в совершении преступлений… «участие в экстремистском сообществе», «хулиганство»… Приговором суда Воробьеву назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года, Никитину – в виде трех лет условного лишения свободы, Трофимову – в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», – сообщается на сайте СК.

Следствие установило, что в 2015 году Владимир Комарницкий, Дмитрий Спорыхин и их соучастники создали экстремистское сообщество, в него также привлекли Воробьева, Никитина и Трофимова.

Экстремисты систематически обучались проведению массовых беспорядков, соблюдали необходимую конспирацию, их действия согласовывались с руководством сообщества. Также они проводили пропаганду в соцсетях.

«Примером для подражания соучастников стали националисты и лица, осужденные за совершение террористических и экстремистских преступлений», – отметили в ведомстве.

Правоохранители продолжают устанавливать других участников сообщества, главный фигурант дела «Черного блока» Комарницкий и Спорыхин, которые сбежали из-под домашнего ареста, объявлены в розыск.



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