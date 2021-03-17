 

Российское движение школьников воссоздает Херсонес в игре “Майнкрафт”

17.03.2021, 13:14, Разное
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Иван Афанасьев учится в десятом классе одной из липецких школ. Херсонес он изучает не покидая стен родного дома, при помощи приложения «Херсонес AR».

Школьник объяснил свой выбор. “Я считаю, именно в Херсонесе наиболее удачно сохранились останки времен греческой цивилизации, которую я очень люблю”, – подчеркнул он. Мальчик добавил, что, по его мнению, в России необходимо сохранять оставшееся наследие древних цивилизаций.

Заниматься воссозданием крымской достопримечательности в “Майнкрафте” он решил, поскольку является давним поклонником этой игры. С игрой он познакомился еще в возрасте десяти лет и с тех пор стал практически профессионалом в создании объектов.

Самым интересным в своей работе он назвал сам процесс работы для того, чтобы игрокам было удобно перемещаться и приятно играть. А сложнее всего – воссоздать все так, каким оно видится в реальной жизни.

Успехи школьника оценили в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический». “Строительство исторических пространств в популярной компьютерной игре Minecraft — это уникальная возможность совершить виртуальную прогулку во времени и прикоснуться к истории нашей великой страны”, – заметила директор учреждения Елена Морозова.

“Для специалистов Херсонеса Таврического это шанс познакомить школьников и подростков с историей своей страны в привлекательном формате, показать, что историческая наука может быть современной и увлекательной”, – добавила она.

Напомним, Российское движение школьников было создано указом президента России Владимира Путина 29 октября 2015 года. Его целью является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и помощь при формировании личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.



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